Il campione Nba Marc Gasol a bordo di Open arms come volontario

Marc Gasol - il campione Nba da 20 milioni di dollari all’anno che salva i migranti come volontario : Il caschetto in testa e le mani sotto le spalle di Josephine, la migrante sopravvissuta per 48 ore da sola nel Mediterraneo. Un soccorritore qualunque, Marc Gasol, il campione di basket Nba che guadagna oltre 20 milioni di dollari all’anno. Durante la pausa estiva dal suo lavoro, ha deciso di imbarcarsi a bordo della Proactiva Open Arms come volontario divenendo protagonista del salvataggio simbolo di queste settimane. Il pivot dei Memphis ...

NBA - si chiude la Summer League di Las Vegas : Portland campione - Josh Hart MVP : La Summer League di Las Vegas ha espresso i suoi responsi al termine di 86 partite e quasi due settimane di pallacanestro che hanno visto coinvolto tutte le 30 squadre NBA. Vendicando la sconfitta ...

Matthew Dellavedova - grinta e orgoglio : il campione Nba si racconta : E' uno sport che puo' insegnare tante cose anche per la vita " sottolinea il campione del canestro- Cercate di mettervi alla prova, sempre un po' di piu' ogni volta. Se farete questo, giorno dopo ...

Nba - LeBron travolto in gara-4 : Golden State è ancora campione - a Durant il titolo di Mvp : I Golden State Warriors sono per il secondo anno consecutivo i campioni della Nba. Nella partita giocata questa notte - gara 4 delle finals in casa dei Cleveland Cavaliers di LeBron James- i campioni...