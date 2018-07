Madrid ha già dimenticato CR7 | la sua maglia del Real diventa della Juve

Real Madrid - Lopetegui : 'Rosa già ottima - ma faremo qualcosa' : Penso di essere all'altezza del club più importante del mondo e voglio conquistare subito un titolo contro l'Atletico Madrid. E' impossibile che a qualcuno non piaccia il Madrid, tornare qui è sempre ...

Juventus su Godin - l'Atletico Madrid ha già il sostituto : TORINO - Una regola d'oro del mercato è farsi trovare preparati in caso di cessioni, in modo da non dover inseguire il sostituto del giocatore partito con la fretta e rischiando che le società dei ...

Benzema al Napoli?/ Ultime notizie : Ancelotti insiste e il Real Madrid ha già pronto il sostituto : Benzema al Napoli? Ultime notizie: Ancelotti insiste per l'attaccante francese e il Real Madrid ha già pronto il sostituto, ma c'è il nodo dell'ingaggio(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:35:00 GMT)

Real Madrid - è Neymar il dopo Cristiano Ronaldo : la strategia di Nike per convincere il PSG e spodestare Adidas : dopo la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Real Madrid punta forte su Neymar: trattativa complicata, il PSG fa muro, ma l’aiuto di Nike potrebbe sbloccare l’operazione dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Real Madrid deve rimpiazzare non soltanto il giocatore più forte del mondo, ma anche il suo leader tecnico e carismatico. Per farlo ha bisogno di un giocatore con uno status simile, non basta un ...

Fernando Torres al Sagan Tosu/ Foto - ufficiale - l'ex Atletico Madrid chiuderà la carriera in Giappone : Fernando Torres lascia ufficialmente l'Atletico Madrid per approdare in Giappone al Sagan Tosu. L'attaccante spagnolo concluderà quindi la carriera nel Sol Levante (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:29:00 GMT)

Madrid : pioggia di acquisti su Inditex : Seduta decisamente positiva per la società spagnola attiva nel settore tessile , che tratta in rialzo del 2,06%. Se si analizza l'andamento del titolo con l' Ibex 35 su base settimanale, si scopre che ...

JUVENTUS-CRISTIANO RONALDO : ULTIME NOTIZIE/ Real Madrid - addio già comunicato : CR7 a Torino martedì? : Cristiano RONALDO alla Juventus, ULTIME NOTIZIE sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - il Real Madrid ha già individuato il (super) sostituto : sostituto CRISTIANO Ronaldo – Kylian Mbappé è il colpo estivo a cui sta lavorando il Real Madrid. E’ la clamorosa voce di mercato partita dalla Francia e rilanciata dal quotidiano spagnolo ‘As’ secondo il quale l’attaccante 19enne del Paris Saint Germain, protagonista con la Francia ai Mondiali di Russia, è prossimo al trasferimento alla corte dei ‘blancos’ per 272 milioni di euro. L’indiscrezione, partita dal giornalista ...

Calciomercato - il Real Madrid ha già trovato il sostituto di Ronaldo : la Juventus adesso sogna in grande : Secondo la stampa francese, il Real Madrid avrebbe individuato in Mbappé il sostituto di Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé è il colpo estivo a cui sta lavorando il Real Madrid. E’ la clamorosa voce di mercato partita dalla Francia e rilanciata dal quotidiano spagnolo ‘As’ secondo il quale l’attaccante 19enne del Paris Saint Germain, protagonista con la Francia ai Mondiali di Russia, è prossimo al trasferimento alla ...

Kroos - Modric - Nacho e Cristiano Ronaldo : il Mondiale 2018 lo sta già vincendo il… Real Madrid! Flop totale degli juventini : Il Mondiale 2018? lo sta vincendo… il Real Madrid! Il bellissimo gol con cui Toni Kroos ha regalato alla sua Germania tre punti fondamentali per evitare l’eliminazione al primo turno nei minuti di recupero della partita con la Svezia arriva due giorni dopo l’eccezionale prodezza di Modric che con la sua Croazia ha schiantato l’Argentina. E il gol più bello di questi primi dieci giorni di Mondiale è certamente quello di ...

Che ipocrisia lo show di Madrid L'accoglienza è una sceneggiata : Porti dove, dal 2014 ad oggi, sono sbarcati 600mila disperati salutati dall' indifferenza di Spagna, Europa e resto del mondo. Ma la faccia tosta del nuovo leader della sinistra spagnola non si ferma ...

Alisson-Real Madrid - c’è l’accordo tra le parti : la Roma si concentra già sui sostituti del brasiliano : Il Real Madrid ha trovato l’accordo per Alisson, adesso non resta che convincere la Roma a privarsi del proprio portiere con un’offerta adeguata Non solo Nainggolan, la Roma ormai pare sempre più vicina anche alla cessione di Alisson Becker. Il portiere brasiliano, impegnato ai Mondiali di Russia 2018, ha infatti trovato l’accordo con il Real Madrid, pronto a fargli firmare un contratto di cinque anni. LaPresse/Alfredo ...

ALISSON AL REAL Madrid/ Emissari spagnoli già a Roma? : ALISSON al REAL MADRID: l'affare di calciomercato potrebbe sbloccarsi oggi, l'agente del portiere della Roma parlerà con i blancos. Monchi parte da una valutazione di 70 milioni di euro(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 23:19:00 GMT)

Calcio : squalifica di tre turni per Gianluigi Buffon in Champions League per l’espulsione in Real Madrid-Juventus : “Un essere umano non può fischiare un’uscita di scena di una squadra dopo un episodio stradubbio: altrimenti posto del cuore ha un bidone della spazzatura“, furono queste le parole pronunciate da Gianluigi Buffon (ex portiere della Juventus), nel noto match dell’11 aprile scorso contro il Real Madrid, in Champions League, finito con un cartellino rosso per Gigi e le frasi “poco carine” nei confronti ...