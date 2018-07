Londra | 30 borse di studio per liceali siciliani meritevoli

Borse in rialzo con Draghi - Londra al top. A Milano brilla Saipem : ... mentre Facebook si apprezza ulteriormente, dopo aver toccato nuovi record oltre i 203 dollari per azione, con Marc Zuckerberg che sale al terzo posto fra gli uomini più ricchi del mondo, davanti a ...

Borse incerte. Londra chiusa per festività : Teleborsa, - Partenza poco mossa per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente , oggi orfane di Londra chiusa per Bank Holiday . In una sessione avara di spunti macroeconomici ...