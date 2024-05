Angelina Mango all’Eurovision | da dove nasce la coreografia e chi l’ha ideata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Per la performance all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo in Svezia, e a questo punto viene da pensare anche per alcune collaborazioni future,e il suo staff di professionisti e professioniste hanno scelto di avvalersi della professionalità, del talento e della genialità di Mecnun Gjasar. Agli appassionati musica e danza internazionale quello di Mecnun Gjasar, noto artisticamente come Majnoon, è un nome che dice molto. Il ballerino e coreografo, infatti, ha curato molte delle coregrafie che accompagnano le performance di Rosalìa, cantautrice e attrice spagnola che negli ultimi anni è diventata una vera star a livello internazionale, e di una star mondiale del calibro di Madonna. Non solo. Mecnun Gjasar è legatoSong Contest da un doppio filo: nell’edizione attuale è in “gara” con due ...