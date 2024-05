LIVE Nardi-Rune - ATP Roma 2024 in DIRETTA | al terzo Gauf - poi il pesarese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-JARRY LADI NAPOLITANO-SHANG 20:25 Neanche il tempo di scrivere chef stava andando veloce, ecco che l’americana cede il secondo parziale addirittura per 6-0! Dopo tocca a! 19:55 In 45? di gioco, CoCof vince il primo set contro la romena Cristian per 6-1. Dopodiché tocca a Luca!!!!!!!!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno del Masters 1000 ditra Lucae Holger. Grande attesa per il big match di giornata per gli appassionati italiani, l’azzurro affronta uno dei grandi nomi ...