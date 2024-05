Napoli-Bologna 0-2 - Ravaglia | Vittoria importantissim - tutti diamo il massimo

(Di sabato 11 maggio 2024) Federico, portiere del, ha commentato, ai microfoni di Dazn, laper 2-0 in casa del: “Aspettiamo il risultato di domani per festeggiare, ma questacertamente ha un’importanza incredibile. Ci tenevamo tanto a vincere oggi: sono contentissimo e non sto più nella pelle.i ragazzi hanno sempre dato ilquando chiamati in causa dal mister. Voglio bene ai miei compagni e siamo un gruppo fantastico. Domani sera guarderemo Atalanta-Roma insieme”. Anche Dan Ndoye è passato ai microfoni di Dazn: “Sono contento per il gol, ma l’obiettivo è dare ilper la squadra. Giochiamo per fare felici i nostri tifosi”. SportFace.

