Angelina Mango - come è nata ‘La noia’ e cosa significa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024)porta l'Italia all'Eurovision Song Contest 2024 in Svezia con la canzone 'La noia'. Una canzone che ormai moltissimi italiani conoscono a memoria, avendo conquistato anche la vittoria del Festival di Sanremo 2024. Una canzone diversa da molte altre. Anzitutto perché non parla d'amore e questo è fondamentale per differenziarsi da gran parte della produzione musicale mainstream italiana di questo momento. Sarah Louise Bennett Un brano diverso da tanti altri e che forse anche per questo motivo ha vinto il Festival di Sanremo. E ora rappresenta l'Italia nella manifestazione musicale per importante e seguita d'Europa. Centinaia di milioni di telespettatori seguono ogni anno l'Eurovision e quindi centinaia di milioni di spettatori nel mondo vedranno e ascolterannoe 'La noia'. ...