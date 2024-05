Tsitsipas furioso - spacca tutto agli Internazionali di Roma | una raccattapalle costretta a spostarsi

“Uscire dalla Top 10 non è stato facile. Capisci quanto è bello esserci dentro solo quando esci. Ora che sono di nuovo nei dieci, il mio obiettivo è ri tornare anche in top 5”. In un’intervista al Corriere dello Sport, Stefanos Tsitsipas fissa i ...

Tsitsipas rompe la racchetta dopo il primo game: la furia del greco mette in difficoltà anche la raccattapalle - tsitsipas rompe la racchetta dopo il primo game: la furia del greco mette in difficoltà anche la raccattapalle - Un solo game, il primo, perso al servizio e già Stefanos tsitsipas va su tutte le furie. Il greco dopo cinque minuti dall'inizio della partita di secondo turno contro il greco Struff, ...

Il commovente messaggio di Rafael Nadal per salutare Roma - Il commovente messaggio di Rafael Nadal per salutare Roma - Non è andata come previsto e l'avventura di Rafael Nadal agli internazionali d'Italia è terminata subito. Il tennista spagnolo dopo le difficoltà del primo turno contro Bergs è stato letteralmente ...

Iga Swiatek: "È normale che l'attenzione sia rivolta a Rafa Nadal e Novak Djokovic" - Iga Swiatek: "È normale che l'attenzione sia rivolta a Rafa Nadal e Novak Djokovic" - Provate a fermarla, se ci riuscite. È già spedita la corsa di Iga Swiatek agli internazionali di Roma. Dopo la debacle dello scorso anno, quando la tennista polacca si fermò ai quarti di finale, la ...