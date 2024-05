(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – La tennistailin una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Sono felice di annunciare formalmente ildalla mia carriera tennistica – afferma – Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Camila Giorgi rompe il silenzio e con una storia sul suo account Instagram spiega tutta la sua verità sul ritiro : "Lo annuncio formalmente ma su di me tante cose inesatte".Continua a leggere

Camila Giorgi ha ufficialmente annuncia to il suo ritiro dalla carriera tennistica con un post su Instagram. La tennista, dopo essere stata assente dai social per alcuni giorni, ha rotto il silenzio dichiarando: “Sono felice di annuncia re ...

Camila Giorgi rompe il silenzio: "Mi ritiro, su di me solo articoli fake" - camila giorgi rompe il silenzio: "Mi ritiro, su di me solo articoli fake" - (Adnkronos) - La tennista camila giorgi rompe il silenzio in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica - afferma - ...

Camila Giorgi rompe il silenzio sul ritiro dal tennis e sulle presunte indagini della GdF: "Fake news" - camila giorgi rompe il silenzio sul ritiro dal tennis e sulle presunte indagini della GdF: "Fake news" - La tennista camila giorgi ha rotto il silenzio sul ritiro e sulle presunte indagini della GdF sul suo conto: "Fake news" ...

Camila Giorgi, rotto il silenzio: la verità sul ritiro e la sparizione - camila giorgi, rotto il silenzio: la verità sul ritiro e la sparizione - La tennista azzurra riappare su Instagram e fa chiarezza sulle ultime notizie circolate sulla decisione che l'ha portata a dare l'addio al tennis ...