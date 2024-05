Promozione B L’Appignanese si salva al supplementare | Pistelli fa retrocedere l’Aurora Treia 1-0

(Di sabato 11 maggio 2024) Il gol dia inizio del primo tempodecreta la permanenza indella squadra di Cantatore. I passotreiesi tornano in Prima Categoria dopo 13 anni APPIGNANO, 11 maggio 2024 – Servono i supplementari per decretare la salvezza dele la retrocessione in Prima Categoria del. Davanti a circa 600 spettatori, play-out del girone B ditra la squadra di Cantatore e quella di Moretti ha premiato la squadra di casa grazie al gol al 92? di. Nei tempi regolamentarisi era resa pericolosa soprattutto nel secondo tempo, con il colpo di testa die la traversa colpita dal capitano Nicola Gagliardini....

