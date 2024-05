Milan-Cagliari - striscione in curva sud | Pretendiamo una società forte e vincente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) “Noie meritiamo unao non si accontenta”. Lo si legge nelloesposto dallaSud delall’ingresso in campo a San Siro della squadra rossonera per la partita contro il. Continua la protesta degli ultras che anche questa sera hanno deciso di dare vita allo sciopero del tifo: niente cori e niente bandiere. LaSud era rimasta in silenzio già la scorsa settimana nella sfida contro il Genoa, per poi abbandonare gli spalti prima della fine della partita. Un messaggio allasulle sfide imminenti che attendono la dirigenza: la scelta del sostituto di Pioli in panchina e il mercato estivo. SportFace.