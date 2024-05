Battutista geloso di Meloni | il sonoro ceffone di Senaldi a De Luca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) Perché Vincenzo Deattacca Don Maurizio Patriciello? In realtà qual era il messaggio che voleva mandare? Sono queste le domande che Sabrina Scampini, conduttrice del talk show pre-serale di Rete4 Stasera Italia, rivolge al suo ospite Pietro. Il condirettore di Libero dà una motivazione precisa sulle bordate lanciate dal presidente della Regione Campania nei confronti del prete anti-Camorra di Caivano: “Lo dice perché attacca Don Patriciello, perché l'obiettivo è Giorgia, perché lui èdella, èdi quanto laha fatto in Campania per quella comunità. Cose che avrebbe dovuto fare lui. Ma lui ormai fa un altro lavoro, lui il venerdì fa il, fa delle battute”. “Il Pippo Baudo dell'area nord di Napoli, ...