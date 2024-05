La procura di Sondrio | La donna precipitata dalla zip-line in Valtellina è morta per la caduta e non per infarto

(Di sabato 11 maggio 2024) Ghizlane Moutahir èper i traumi dellae non per unprima di precipitare nel vuoto. È quanto emerso dopo l’autopsia della turista quarantunenne che domenica 5 maggio era impegnata nella traversata sospesa su una zip-a Bema, in, quando nella fase di avvicinamento alla stazione di arrivo è avvenuto l’incidente. Iltore di, Piero Basilone, dopo aver sentito il medico legale Luca Tajana, che ha eseguito l’autopsia, ha spiegato che “è possibile formulare cautamente alcune valutazioni, per la nettezza dei primi risultati macroscopici“. Al momento gli inquirenti escludono che la signora che risiedeva a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), siaprima di cadere dall’aerofune Fly Emotion. “Sono stati rilevati in ...

