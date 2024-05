Aurora boreale - stanotte un nuovo spettacolo causato dalla tempesta solare

(Di sabato 11 maggio 2024) Articolo pubblicato sabato 11 Maggio 2024, 21:02 Oggi, sabato 11 maggio 2024, è il giorno in cui la nostra Terra sarà maggiormente colpitache sta investendo la terra in queste ultime ore. Unao geomagnetica è un fenomeno astronomico provocato da un’intensa attività del sole, che ha diverse conseguenze anche L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 11 maggio 2024 – La Tempesta geomagnetica non è finita. “La perturbazione è ancora in corso e ne stanno arrivando altre”, conferma Mauro Messerotti, fisico solare dell’Inaf di Trieste. Ma che intensità ha avuto e quali sono state le ...

“Aurora globale”, la prima in decenni. Dal Nord Europa all’ Italia centrale, dagli Stati Uniti alla Tasmania, una spettacolare aurora boreale e australe è stata ammirata a latitudini inconsuete in tutto il pianeta, colpito da una tempesta ...

In Toscana l’aurora boreale: 11 maggio, dove e a che ore vederla - In Toscana l’aurora boreale: 11 maggio, dove e a che ore vederla - Firenze, 11 maggio 2024 – Per la seconda sera di seguito, dopo il cielo colorato di venerdì 10 maggio, la Toscana vede l’aurora boreale. Uno spettacolo incredibile nelle nostre zone.

L'aurora boreale visibile anche in Puglia: le immagini spettacolari da Vieste - L'aurora boreale visibile anche in Puglia: le immagini spettacolari da Vieste - Era una forte tempesta solare, valutata 4 su una scala da 1 a 5 (secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration) e non accadeva con questa intensità dal 2005. Da qui è ...

Aurora boreale nelle Marche, come è possibile Perché la vediamo (e perché è rosa): il fenomeno - Aurora boreale nelle Marche, come è possibile Perché la vediamo (e perché è rosa): il fenomeno - «Gabicce Mare - 45° Nord. L'evento Aurorale che verrà ricordato come uno dei più intensi degli ultimi 150 Anni» scrive Niccolò Ubalducci, esperto ...