Chef Pappagallo a Pesaro tra selfie e autografi | Vi presento la mia carbonara estiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 - Zucchine, lime, uova, tanta menta e tanto pepe: laè servita. È questo il piatto che Luca, famosodi Gambero Rosso, ha deciso di proporre al suo cooking show nello Scavolini Store di via Liuti, oggi pomeriggio. Un centinaio le persone che si sono iscritte per assistere allo spettacolo, nel vero senso della parola, della cucina di, che appena arrivato non ha negatoa tutti i suoi fan: "Con questi caldi, soprattutto con l'arrivo dell'estate, bisogna mantenersi leggeri ed in forma - ha raccontato Luca-. Non è la prima volta che capito a, ci sono già stato per fare qualche giro e per scoprire ...