Don Patriciello inchioda De Luca | Aizza i camorristi a mettere bombe contro di me

(Di sabato 11 maggio 2024) Don Maurizioè sbigottito dalle parole pronunciate da Vincenzo Denei suoi confronti. Nella giornata del botta e risposta con il governatore della Campania, il parroco di Caivano è ospite della puntata dell'11 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 che vede Sabrina Scampini alla conduzione, e replica così a chi lo critica: “Io ho sempre detto che i preti anti-Camorra non esistono, io sono un prete e basta. Qualsiasi aggettivo si aggiunge al mio essere prete mi sminuisce. Io sono prete, prete per chi mi ascolta in questo momento in televisione, ho appena terminato di celebrare la messa, domani a mezzogiorno abbiamo la Cresima di 40 giovani del nostro Parco Verde. Sono accanto a chi ha bisogno, sono il prete di tutti. Nell'annunciare il Vangelo c'è già la denuncia del male. Se il male del mio quartiere si chiama Camorra lo ...