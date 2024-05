Olimpiadi di Parigi 2024 - Alberto e Charlene di Monaco pronti a fare il tifo

(Di sabato 11 maggio 2024) Visitando Mayenne domenica 5 maggio, il principediha rilasciato un’intervista alla rivista La Mayenne. Il marito della principessadiha fatto menzione con entusiasmo delle prossimedi, dicendosi pronto a incoraggiare gli atleti monegaschi, ma non solo! La competizione sportiva, infatti, rappresenterà un momento molto toccante per tutta la famiglia Grimaldi. Secondo quanto affermato dallo stesso principedi, lui e la moglienon vedono l’ora diilper gli atleti del Principato alledi. Il piccolo stato è da sempre legato ai territori circostanti. Di recente il principe ...

L’estate che sta per arrivare, per gli appassionati di sport, sarà davvero memorabile tra Olimpiadi ed Europei di calcio. Ma se questi ultimi si terranno in Germania, le prime si svolgeranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, esattamente a cento ...

