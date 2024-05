Camorra - De Luca deride Don Patriciello Meloni | Segnale spaventoso

(Di sabato 11 maggio 2024) "Pippo Baudo dell'area nord di Napoli, con relativa frangetta”. Stanno facendo discutere le parole con cui il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha definito il prete di Caivano Don Maurizio, personalità tra quelle scelte dalla presidente del Consiglio Giorgiaper promuovere la riforma del premierato. Proprio la premier è intervenuta, criticando quanto detto da De: Don Maurizio, ha scritto sui social, è "un uomo che cerca di combattere lae dare risposte alle famiglie perbene dove quelli come Denon sono riusciti a farlo, o non hanno voluto farlo". Così facendo, ha aggiunto, De"dà un". Anche lo stesso prete - ...

Parla Don Patriciello: "Credo che De Luca non abbia compreso il pericolo a cui mi ha esposto" - Parla Don patriciello: "Credo che De luca non abbia compreso il pericolo a cui mi ha esposto" - "La camorra che mi ha messo una bomba davanti alla parrocchia, adesso può sentirsi autorizzata a fare di peggio". Parla così, ai microfoni di Tgcom24, Don Maurizio patriciello""commentando le parrole ...