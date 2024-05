Serie A - brutto infortunio per il big | esce dal campo in lacrime

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 11 maggio 2024) Apprensione per uno dei migliori attaccanti del campionato, i tifosi tremano in vista dei prossimi match: rischio di un lungo stop Partita scoppiettante quella che ha aperto il sabato pomeriggio diA: Napoli e Bologna si sono fronteggiate in una sfida che ha visto gli ospiti prevalere sulla squadra di casa andando in vantaggio di due reti dopo soltanto dodici minuti di gioco, con le reti di Ndoye e Posch al loro primo gol stagionale. Un Bologna quindi che continua a volare sulle ali dell’entusiasmo: i rossoblù torneranno a casa con tre punti fondamentali, non scontanti e che potrebbero valere già la conquista del traguardo storico della Champions League. Gli uomini di Thiago Motta infatti potrebbero conquistare matematicamente lo slot Champions nel caso in cui, nella delicata sfida di domani sera, l’Atalanta dovesse prevalere sulla Roma, in un altro scontro ...