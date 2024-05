Bologna Thiago Motta | Champions? Non faccio conti - mi godo il momento Zirkzee ha sentito tirar - vedremo

Bologna in Champions League Cosa manca per l'aritmetica qualificazione. Infortunio per Zirkzee che esce in lacrime - bologna in Champions League Cosa manca per l'aritmetica qualificazione. Infortunio per Zirkzee che esce in lacrime - Il Napoli crolla 2-0 al Maradona contro uno spavaldo bologna che in 12 minuti, di fatto, chiude i giochi. Apre le marcature Ndoye che firma il suo primo gol in Serie A, chiudendo di testa ...

Serie A | Il Bologna vede la Champions, si complica l'Europa per il Napoli - Serie A | Il bologna vede la Champions, si complica l'Europa per il Napoli - Si accende sempre di più la corsa all'Europa a tre giornate dalla fine del campionato di Serie A. Il bologna batte il Napoli e potrebbe conquistare la qualificazione aritmetica ...

Thiago Motta a DAZN:”I ragazzi hanno fatto una grandissima partita contro una squadra forte” - thiago Motta a DAZN:”I ragazzi hanno fatto una grandissima partita contro una squadra forte” - thiago Motta, allenatore del bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: "Peccato che non posso mettere tutti ...