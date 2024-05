Tennis - Camila Giorgi | Annuncio il mio ritiro dalla carriera agonistica Uscite solo notizie fake

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 11 maggio 2024)ricompare e annuncia ufficialmente il. La 32enneta azzurra, dopo alcuni giorni di ‘mistero’, ha confermato l’addio all’attività, certificato sinoradocumentazione reperibile tra il materiale della Wta. “Sono felice di annunciare formalmente ilmiatica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni”, scrive su Instagram rivolgendosi agli “adorati fan”. “Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. E’ una gioia condividere la mia vita con voi e ...