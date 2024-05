Promozione Play out | la Castelfrettese torna in Prima Categoria

(Di sabato 11 maggio 2024) Battuto al Benelli 2-1 il club del presidente Augusto Bonacci dopo un solo anno nella, retrocede. Nei prossimi giorni l’analisi di una stagione purtroppo negativa CASTELFERRETTI, 11 maggio 2024 – Il Vismara si salva e resta in, la, purtroppo, in. Il Vismara incanala subito la gara su binari congeniali con la rete di Beninati che capitalizza la ripartenza sulla destra di Gaudenzi. La flebile reazione della, pericolosa solo con l’inzuccata di Sampaolesi sugli sviluppi di un corner, è troppo prevedibile. I locali raddoppiano con Colagiovanni. La partita si riapre a inizio ripresa dall’inzuccata in mischia di Zannini che beffa Melchiorri con l’ausilio di una deviazione. La ...

In Eccellenza la Jesina non potrà contare nella sfida playout del 12 maggio su Baah Donkor squalificato una giornata dopo l’espulsione rimediata domenica a Civitanova. Sempre nel massimo campionato regionale dopo l’ultima giornata giocata ...

Potrebbe essere il giorno del ritorno in Promozione per il Sassoferrato Genga ( Prima Categoria, girone B). I ragazzi di Ricci non dovranno fare molti calcoli e cercare la vittoria oggi, sul proprio campo, contro una Sampaolese invischiata nella ...

I sentinati di Ricci perdono 3-4 contro la Sampaolese in un match sospeso per un malore, ma ringraziano la Filottranese per il 2-0 alla Real Cameranese Sassoferrato , 4 maggio 2024 – Il Sassoferrato Genga è di nuovo in Promozione . Al “Faggioni” di ...

Calcio, 1ª Categoria Gir. B: la Futura Brolo allo spareggio promozione, battuto 2-1 il Sinagra - Calcio, 1ª categoria Gir. B: la Futura Brolo allo spareggio promozione, battuto 2-1 il Sinagra - La Futura Brolo approda allo spareggio promozione del Campionato di Prima categoria, con la vittoria 2-1 in trasferta contro il ...

Promosport a Guardavalle a caccia del terzo posto. Audace Decollatura promosso in Prima Categoria - Promosport a Guardavalle a caccia del terzo posto. Audace Decollatura promosso in Prima categoria - Lamezia Terme - Ultimi 90’ della stagione regolare nel girone C di Prima categoria. Torneo vinto matematicamente già domenica scorsa da quel Città di Guardavalle che domani chiuderà tra le mura amiche ...

Seconda Categoria – Play Off: Elledì-Stella Maris e San Benigno-Salice, la rincorsa alla promozione parte da qui - Seconda categoria – Play Off: Elledì-Stella Maris e San Benigno-Salice, la rincorsa alla promozione parte da qui - Primo turno play off per I raggruppamenti cuneesi di Seconda categoria che vedranno in scena quattro squadre della provincia “Granda”. Nel Girone F sarà derby tra Elledi e Stella Maris che si ...