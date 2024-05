Liga 2023 2024 | il Real Madrid cala il poker a Granada - il Villarreal beffa il Siviglia in rimonta

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilnon ha la minima intenzione di fermarsi. Dopo la splendida notte in Champions League con latutta nei minuti finali, i blancos, in formazione largamente rimaneggiata, espugnano per 0-4 il campo del derelitto, già retrocesso, nella trentacinquesima giornata della. In gol per le merengues tre nomi importanti ma che non sono di certo habitué dell’undici tipo: la sblocca Fran Garcia, raddoppia Arda Guler e Brahim Diaz, l’ex Milan, segna una doppietta. La squadra di Ancelotti, che è già campione di Spagna per la trentaseiesima volta nella storia da alcuni giorni, sale così a quota 90 punti. Nelle altre partite di giornata, colpaccio del Villarche batte inil ...

E’ un momento speciale, l’ennesimo per il Real Madrid e l’ennesimo per un allenatore monumentale come Carlo Ancelotti : due anni fa il tecnico italiano riuscì a centrare il doblete, quest’anno è arrivato all’ultimo ostacolo per il bis. Il titolo di ...

La squadra di Ancelotti, campione di Liga e in finale di Champions, si diverte contro gli avversari già retrocessi

real madrid: stagione finita per gabriel deck - Brutta tegola per Chus Mateo e per il suo real madrid che non potrà contare su Gabriel Deck per la post season della Liga e per le Final Four di ...

Granada – Real Madrid 0-4 highlights e gol: doppio Brahim, Garcia e Guler per la festa dei Blancos! – VIDEO - Granada - real madrid 0-4 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentacinquesima giornata di LaLiga 2023/24.