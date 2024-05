Calcio:Spalletti 'ScamaccaPotenziale enorme, volevo reagisse' - Calcio:spalletti 'ScamaccaPotenziale enorme, volevo reagisse' - In questo caso bisognava dirgli qualcosa perché è un giocatore con delle potenzialità enormi e se continua così abbiamo a disposizione un calciatore forte". Così il ct della Nazionale italiana, ...

Spalletti sull'uscita del Napoli: 'Avevo le mie ragioni, perdono ma non dimentico' - spalletti sull'uscita del Napoli: 'Avevo le mie ragioni, perdono ma non dimentico' - Il ct ogni giorno ci regala la sua perla di rancore: ieri per Ancelotti, oggi di nuovo per De Laurentiis: «Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto» spalletti, ct della Nazionale italian ...

Spalletti: “Casi Wanda Nara e Totti Io contro tutti, mio fratello mi diceva…” - spalletti: “casi Wanda Nara e Totti Io contro tutti, mio fratello mi diceva…” - Le dichiarazioni dell'ex allenatore nerazzurro e giallorossi sui due casi nel corso delle esperienza alla guida di Roma e Inter ...