E De Laurentiis ha il coraggio di spostare le partite per scaramanzia - spostasse il campionato

(Di sabato 11 maggio 2024) E Deha ildileperVisto che Aurelio va in giro cercando dileper, perché non chiede didirettamente il? Indecenti Loro entrano in campo, noi no. Meret non esce perché aspetta i compagni giù al palazzo, guardandoli dal portone. Ndoye, chi? Eh pure lui uno a zero. Vabbé ci sarà una reazione? Certo, votandosi a santi che non fanno miracoli. Due a zero. Rigore sacrosanto. Pairetto è scarso forte ma lo vede. Politano no, lo calcia brutto proprio. Fine primo tempo. Ripresa che promette bene… ai felsinei però. Cajuste contro tutti che ha i piedi che ha ma almeno ci prova, uno in mezzo al vuoto. Nientemeno che Anguissa si è ...