Calcio Titolo Regionale Prima e Seconda Categoria - eliminato il SassoGeng - avanti l’Ostra Calcio

(Di sabato 11 maggio 2024) I sentinati perdono 3-2 in casa del Lunano, nonostante la doppietta di Ricci. Gli ostrensi vincono per 1-0 grazie a Zupo: la semifinale contro il Muraglia MARCHE, 11 maggio 2024 – Prosegue il sogno deldi diventare campione, termina quello del Sassoferrato Genga. Le gare di quarti di finale e semifinali per i titoli regionali di, infatti, hanno visto vincere la formazione di De Filippi contro il San Biagio per 1-0 grazie al gol di Zupo. I sentinati di Simone Ricci, invece, hanno perso 3-2 in casa del Lunano: in vantaggio di 1-2 grazie alla doppietta di Ricci nel primo tempo, nella ripresa hanno visto il rientro dei pesaresi. Simone Ricci, allenatore del Sassoferrato Genga La finalissima di...