In Serie A il Napoli non subiva 2 gol nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo dal 2010 Opta

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilnon2 gol nei15didelda marzo nel. Ai tempi giocava proprio contro il Bologna., l’ultima volta che ha subito due gol nei15? fu proprio contro il Bologna Lo segnala “” su X. “Ilha subito due gol nei15didelin #A per la prima volta da 7 marzo, anche in quel caso contro il Bologna (gol di Zalayeta al 7° e di Adailton al 12°). Shock”. 2 – Ilha subito due gol nei15di ...

A volte il destino s’accanisce. C’è stato un tempo in cui a Napoli , per un riflesso condizionato dall’incapacità di assumersi la responsabilità delle proprie mediocrità, presero a dare la caccia a Davide Ancelotti . Il figlio di. Il “raccomandato” ...

Il Bologna ha iniziato con il turbo la propria sfida al Maradona contro il Napoli : 2-0 dopo appena appena 12 minuti Il Napoli subisce due reti in dodici minuti nella gara casalinga contro il Bologna. Come se non bastasse già il passivo, c’è anche ...

Napoli-Bologna 0-2: Colpo grosso all’ombra del Vesuvio | Cronaca e pagelle - napoli-Bologna 0-2: Colpo grosso all’ombra del Vesuvio | Cronaca e pagelle - Rossoblù spietati al Maradona: due reti nel giro di tre minuti valgono il prestigioso blitz in terra campana. Un successo meritato, che proietta la band felsinea a quota 67, ormai ad un passo dalla qu ...

Un Bologna da Champions sbanca anche Napoli - Un Bologna da Champions sbanca anche napoli - I rossoblu di Motta si impongono 2-0 con le prime reti in campionato di Ndoye e Posch. Schierato a sorpresa in porta Ravaglia para un rigore a Politano. E ora per il ritorno dopo 60 anni in coppa camp ...

Il Bologna espugna Napoli 2-0 e si avvicina alla Champions - Il Bologna espugna napoli 2-0 e si avvicina alla Champions - (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il Bologna espugna il Maradona, battendo 2-0 il napoli, e fa un ulteriore passo verso la Champions League: i felsinei sono terzi in classifica con 67 punti. I partenopei, in pi ...