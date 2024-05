Camila Giorgi rompe il silenzio | Sono felice di annunciare il mio ritiro Su di me tante fake news

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo giorni die le voci che anche la Guardia di finanza la stesse cercando per notificarle alcuni atti,pubblica una story su Instagram per dare la sua versione dei fatti. E provare ad allontanare qualche dubbio, anche se è difficile che lo screenshot di una nota testuale condiviso sui social sia sufficiente a chiudere la vicenda. Prima una richiesta, quella di seguire solo le comunicazioni che verranno fatte dai suoi canali ufficiali, perché finora, spiega «stanno uscendo solo articoli». E poi il vero e proprio messaggio. «Ai miei adorati fan,diformalmente ildalla mia carriera tennistica.così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. ...

Camila Giorgi rompe il silenzio: «Su di me solo fake news. Felice di annunciare il mio ritiro dal tennis» - camila giorgi rompe il silenzio: «Su di me solo fake news. Felice di annunciare il mio ritiro dal tennis» - Era irreperibile anche per l'Agenzia delle Entrate di Firenze, e non solo per la Federazione italiana, la campionessa di tennis italo-argentina camila giorgi, 33 anni, originaria di Macerata ...

Camilla Giorgi sparita: anche l'Agenzia delle entrate e la Finanza sulle tracce della tennista che si è dileguata - Camilla giorgi sparita: anche l'Agenzia delle entrate e la Finanza sulle tracce della tennista che si è dileguata - L’Agenzia delle Entrate italiana è alla ricerca di camila giorgi, la quale sembra essere scomparsa dopo che è trapelata la notizia del suo ritiro dal mondo del tennis. Nessuno ha notizie di lei da ...

Camila Giorgi rompe il silenzio: “Mi ritiro ma su di me solo articoli fake” - camila giorgi rompe il silenzio: “Mi ritiro ma su di me solo articoli fake” - “Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica”. Rompe così il silenzio camila giorgi con una storia sul suo profilo Instagram. “Per informazioni veritiere seguite la m ...