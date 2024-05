De Laurentiis impone il Silenzio Stampa per il Napoli | il retroscena

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilindopo la deludente sconfitta contro il Bologna. Dedeluso. Prossima sfida contro la Fiorentina., Italia – Ilsi avvolge neldopo una sconfitta amara contro il Bologna, che ha lasciato delusi i dirigenti e il presidente De. Il Bologna ha ottenuto una vittoria convincente al Maradona Stadium, battendo il2-0 nel match d’anticipo della 36ª giornata di Serie A. La partita è stata decisa nei primi minuti, con Ndoye (9?) e Posch (12?) che hanno segnato per i felsinei. La deludente prestazione delha causato grande disappunto nell’ambiente azzurro. Secondo quanto riportato da DAZN, il club ha deciso di non rilasciare ...

