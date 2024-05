Ucraina - avanzano ancora le forze russe

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 11 maggio 2024) 20.36 Il ministero dell Difesa russo afferma che l'offensiva di terra delle sue truppe continua a mietere successi conquistando cinque villaggi nella provincia di Kharkiv, nei pressi del confine con la Russia. Oltre ai villaggi di Borisivka, Ogirtseve, Pletenivka, Pylna e Strilecha, i russi si sono impadroniti anche di Keramik nel Donetsk. Fonti ucraine confermano il procedere dell'offensiva russa con la penetrazione per 5 chilometri in territorio ucraino di quattro battaglioni russi per un totale di circa 2.000 uomini.