Chi è Stefano Napolitano - il tennista che non ha smesso di sognare

(Di sabato 11 maggio 2024) “Finché c’è lo 0.1% di possibilità di raggiungere un risultato, perché smettere di?“. Se lo sarà detto spessonella sua testa, dovendo fare appello alla propria forza interiore per superare infortuni in serie, che sembravano volergli dare un messaggio. La passione per il tennis è stata più forte e oggi,, 29enne biellese, ha conquistato il Pietrangeli. Poco più di anno faera n.555 del mondo e, un anno dopo, ha raggiunto il best ranking di n.125 e il suo primo terzo turno in carriera di un Masters1000. Il duro lavora paga, ma soprattutto quel desiderio di continuare a dare colpi a una palla entro cui c’è una parte di sé. Un percorso lungo, iniziato molto tempo fa, quando all’età di 14 anni, insieme a Matteo Donati in doppio era arrivato il prestigioso titolo ...

Stefano Napolitano conquista il terzo turno agli Internazionali d’Italia 2024 di Roma . Contro il classe 2005 cinese Juncheng Shang, ripescato da lucky loser ma di forte prospettiva, il biellese s’impone per 6-7(3) 6-1 6-0 in 2 ore e 21 minuti e si ...

Napolitano: "Il mio messaggio di speranza ai ragazzi che non sono fenomeni a 18 anni" - napolitano: "Il mio messaggio di speranza ai ragazzi che non sono fenomeni a 18 anni" - Vorrei dare anche un messaggio di speranza ai ragazzi che non sono fenomeni a 18 anni: ognuno fa il suo percorso. Ci sono delle pressioni e, quando sei giovane, ti aiutano solo se prendi le scelte ...

Internazionali, i risultati in diretta: Stefano Napolitano al terzo turno, sfiderà Jarry (che ha eliminato Arnaldi) - Internazionali, i risultati in diretta: stefano napolitano al terzo turno, sfiderà Jarry (che ha eliminato Arnaldi) - Al Foro Italico è il giorno di Nadal. Lo spagnolo scende in campo alle 13 sul Centrale per la sfida con Hurkacz: potrebbe essere la sua ultima apparizione agli Internazionali, a meno che ...

Atp Master 1000 Roma, Napolitano vola al terzo turno: "Volevo smettere, ora sogno" - Atp Master 1000 Roma, napolitano vola al terzo turno: "Volevo smettere, ora sogno" - «Vorrei dare un messaggio di speranza ai ragazzi che non sono fenomeni a 18 anni. Se avessi dovuto rispettare le regole e le scadenze che imperano oggi avrei ...