Ciclismo | al messicano Garcia la Coppa Città di Castiglion Fiorentino Gara accorciata per grave caduta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024),11 maggio 2024 – Non è un errore di chi ha stilato l’ordine di arrivo il dato relativo ai chilometri percorsi, solo 89 per unanazionale dilettanti élite e under 23. La corsa aretina infatti vinta alla fine con uno spunto imperioso in salita dalCarlos Trejodella A.R. Monex Pro Cycling Teamche è statadi 70 km a seguito di una neutralizzazione durata quasi 2 ore. La 21^disu di un tracciato inedito ha visto al via 153 corridori di 26 squadre con un circuito ondulato da ripetere dieci volte. Dopo il via ufficiale (e nel trasferimento al chilometro zero in bici davanti al gruppo e in maglia tricolore anche l’appassionato ...