Camila Giorgia riappare e annuncia il ritiro definitivo

(Di sabato 11 maggio 2024)Giorgi ha ufficialmenteto il suodalla carriera tennistica con un post su Instagram. La tennista, dopo essere stata assente dai social per alcuni giorni, ha rotto il silenzio dichiarando: “Sono felice dire formalmente ildalla mia carriera tennistica“. La notizia arriva dopo giorni di speculazioni e voci su una possibile pausa o fine della sua carriera.Leggi ancheGiorgi, svelato il mistero: il fisco italiano insegue la tennista Nel suo messaggio, la 32enne maceratese ha esortato i fan a seguire la sua pagina ufficiale per evitare di incappare in “articoli fake“. Giorgi ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto nel corso degli anni: “Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i ...