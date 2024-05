In mostra l’arte antica dei bonsai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Prato, 11 maggio 2024 – Nel cuore del centro storico di Prato, l'arte millenaria deiprende vita con laannuale organizzata con maestria dall'Associazione Prato. Con un programma ricco di eventi e attività, l'associazione si impegna a diffondere la bellezza e la maestria di questa pratica attraverso corsi, mostre e assistenza settimanale presso la loro sede di Paperino. Laè a Palazzo Banci Buonamici, in via Bettino Ricasoli 25. Domenica aperta dalle 9 fino alle 18.Lasociale di Pratonon è solo un'occasione per ammirare la bellezza dei, ma anche per apprendere da esperti del settore, scambiare idee e passioni con altri appassionati, e magari anche portare a casa un nuovo tesoro verde per ...