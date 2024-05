Camila Giorgi rompe il silenzio e parla ai suoi tifosi | “Mi ritiro ma molte voci sono inesatte”

(Di sabato 11 maggio 2024)ile con una storia sul suo account Instagram spiega tutta la sua verità sul: "Lo annuncio formalmente ma su di me tante cose inesatte".

Camila Giorgi rompe il silenzio sul ritiro dal tennis e sulle presunte indagini della GdF: "Fake news" - Camila giorgi rompe il silenzio sul ritiro dal tennis e sulle presunte indagini della GdF: "Fake news" - La tennista Camila giorgi ha rotto il silenzio sul ritiro e sulle presunte indagini della GdF sul suo conto: "Fake news" ...

Camila Giorgi, rotto il silenzio: la verità sul ritiro e la sparizione - Camila giorgi, rotto il silenzio: la verità sul ritiro e la sparizione - La tennista azzurra riappare su Instagram e fa chiarezza sulle ultime notizie circolate sulla decisione che l'ha portata a dare l'addio al tennis ...

Camila Giorgi rompe il silenzio: “Mi ritiro, su di me solo articoli fake” - Camila giorgi rompe il silenzio: “Mi ritiro, su di me solo articoli fake” - Camilla giorgi rompe il silenzio sui social e annuncia il suo ritiro dal tennis. "Chiedo cortesemente che per informazioni veritiere di seguire la mia pagina ...