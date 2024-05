Calcio femminile Jesina Under 17 regina Marche e Umbria | Arzilla battuta 5-1

(Di sabato 11 maggio 2024) A Perugia la formazione di William Modesti vince il titolo interregionaleUnbria. In gol Crognaletti, doppietta Klea, Ciccarelli e Rosini JESI, 11 maggio 2024 – La15vince a Perugia la finale interregionalesuperando nettamente le pari età dell’Pesaro per 5-1. Il risultato parla decisamente da solo con le leoncelle che meritatamente hanno ottenuto un traguardo di prestigio. Primo tempo più equilibrato che comunque si conclude sul 2-0 per la. Nel secondo le ragazze hanno gestito la partita anche se hanno subito il gol dell’. Subito dopo il 3-1. Nel finale arrivano gli altri due gol che arrotondano il punteggio. I marcatori: Crognaletti (foto primo piano), doppietta Klea, ...

