Bologna - Thiago Motta | 'Non faccio conti per la Champions Atalanta-Roma? Ecco per chi tiferò'

Bum bum Bologna . La squadra di Thiago Motta sbanca anche il ' Maradona ' battendo 2-0 il Napoli in una gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Un successo blindato nel primo quarto d'ora di gioco, una vittoria che avvicina ...

