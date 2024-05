Napoli - Lindstrom ancora bocciato | anche un altro calciatore ha deluso le aspettative

(Di sabato 11 maggio 2024)una sconfitta per il. La squadra di Francesco Calzona ha rimediato l’ennesima sconfitta contro il Bologna, una prestazione pessima che conferma la stagione negativa di quest’anno. Il mister azzurro non si aspettava una situazione del genere quando ha deciso di sposare la causa azzurra ed ora aspetta solo il termine della stagione per L'articolo

Il Volley Napoli subisce un’ altra sconfitta per 3-2 contro Todis Pastena Volley ad una gara dal termine della stagione. Ad una gara dal termine della stagione, il Volley Napoli subisce un’ altra sconfitta per 3-2 contro Todis Pastena Volley . Una ...

Colpo Bologna al "Maradona", Champions ormai a un passo - È notte fonda per il napoli, sconfitto per 2-0 al Maradona da un Bologna formato Champions: nell'anticipo della trentaseiesima giornata di campionato, Ndoye e Posch indirizzano la partita già ...

Napoli-Bologna 0-2, silenzio stampa: nessun tesserato parlerà dopo la gara - «La squadra e l'allenatore hanno deciso per il silenzio stampa», a parlare è direttamente Nicola Lombardo, capo della comunicazione del napoli che interviene ai microfoni ...

Silenzio stampa! Nessun tesserato parlerà nel post-partita, prestazione indigesta per ADL - Dopo l'ennesima sconfitta stagionale la dirigenza azzurra ha indetto il silenzio stampa. La prestazione non è piaciuta per niente a De Laurentiis ...