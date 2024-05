Colpo Bologna al Maradona - Champions ormai a un passo

(Di sabato 11 maggio 2024) Ndoye e Posch firmano il 2-0 contro un Napoli sempre più in crisi NAPOLI - È notte fonda per il Napoli, sconfitto per 2-0 alda unformato: nell'anticipo della trentaseiesima giornata di campionato, Ndoye e Posch indirizzano la partita già nella prima frazione. Un

