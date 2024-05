(Di sabato 11 maggio 2024) San Miniato (Pisa), 11 maggio 2024 – Un uomo di 37 anni è rimastomente ferito in un incidente agricolo nel primo pomeriggio di oggi a La Scala, nel comune di San Miniato (Pisa). L'uomo si èto con un mezzo agricolo per motivi ancora da accertare. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Sull'incidente, avvenuto intorno alle ore 14, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Si ribalta col trattore: grave 37enne - Si ribalta col trattore: grave 37enne - San miniato (pisa), 11 maggio 2024 – Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo nel primo pomeriggio di oggi a La Scala, nel comune di San miniato (pisa). L'uomo si è ...

San Miniato e le bibliotecarie “non rinnovate” dopo le segnalazioni all’ispettorato sulla sicurezza degli uffici in cui lavorano - San miniato e le bibliotecarie “non rinnovate” dopo le segnalazioni all’ispettorato sulla sicurezza degli uffici in cui lavorano - Che un Comune possa reinternalizzare un servizio dato in appalto per decenni, si sa, può capitare. E che i lavoratori in appalto possano perdere il lavoro, pure: sono le regole, discutibili, del gioco ...

Salvi sette posti di lavoro: "Saranno tutti ricollocati" - Salvi sette posti di lavoro: "Saranno tutti ricollocati" - Il caso dell’appalto non rinnovato nelle biblioteche e nell’archivio di San miniato. Positivo l’incontro dei giorni scorsi del Comune coi sindacati e la cooperativa. .