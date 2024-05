Napoli-Bologna - spiegati i motivi del silenzio stampa | la rivelazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo l’annuncio delnel post partita di, ha parlato ai microfoni di Dazn, Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione azzurra: le sue parole. La sconfitta subita contro ilnon è assolutamente piaciuta ai tifosi del. Al termine del match, come spesso accaduto nel corso della stagione, entrambe le curve hanno contestato duramente la squadra per l’ennesima prestazione insufficiente. Ilcontro ilha offerto una delle peggiori prestazioni stagionali. Gli azzurri si sono ritrovati subito a dover rimontare due gol di svantaggio dopo le reti di Ndoye e Posch. Entrami i giocatori rossoblu si sono sbloccati proprio contro gli azzurri e si aggiungono alla lunga lista di calciatori che hanno ...

