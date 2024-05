Napoli-Bologna 0-2 - Thiago Motta | Vittoria pesant - cerco di essere onesto coi miei giocatori

(Di sabato 11 maggio 2024) “Oggi abbiamo fatto l’ennesima grande prestazione e questa è unae, arrivata in trasferta contro una squadra forte. Più che parlare di Champions, la mia felicità oggi sta nel celebrare il gruppo. Non so quanti punti ci mancano per l’aritmetica: voglio solo godermi il momento assieme a questi ragazzi fantastici”. Lo ha detto l’allenatore del, a Dazn dopo lacontro il: “Sono felice per i nostri splendidi tifosi che seguono sempre la squadra: auguro loro di godersi questo bel momento. Le mie scelte di formazione? Riesco a capire tante cose, grazie a quello che vedo ogni settimana. Gli undici titolari di oggi meritavano di iniziare la partita. È un peccato non poter far giocare tutta la squadra”. Sulle scelte di ...

Federico Ravaglia , portiere del Bologna, ha commentato, ai microfoni di Dazn, la vittoria per 2-0 in casa del Napoli: “Aspettiamo il risultato di domani per festeggiare, ma questa vittoria certamente ha un’importanza incredibile. Ci tenevamo tanto ...

Bologna, 11 maggio 2024 – " Bologna, la mia vita te la dedico ". Questo coro urlato dai numerosi tifosi presenti in un gremito Celtic Druid Irish Pub di via Caduti di Cefalonia, testimonia la tanta gi ...

Il Napoli crolla 2-0 al Maradona contro uno spavaldo Bologna che in 12 minuti, di fatto, chiude i giochi. Apre le marcature Ndoye che firma il suo primo gol in Serie A, chiudendo di testa ...

Il ko del Napoli al Maradona contro il Bologna è una buona notizia per la Fiorentina, che adesso è sempre più padrona del suo destino per ciò che riguarda la ...