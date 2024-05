Bologna Ndoye | Giochiamo per fare felici i nostri tifosi Esultanza? Creata con Zirkzee

Napoli-Bologna 0-2 - gol di Ndoye e Posch : Thiago Motta vede la Champions (Adnkronos) – Il Bologna è sempre più vicino all'impresa di conquistare un posto in Champions League. I felsinei vincono 2-0 in trasferta sul campo del Napoli e salgono momentaneamente al terzo posto in classifica con 67 punti, scavalcando di una ...

IlNapoli sconfitto dal Bologna 2-0 - gol di Ndoye e Posch. Fischi al Maradona Il Bologna vince in 3’ e stende il Napoli, per la squadra di Calzona è il sesto ko casalingo. Fischi al Maradona, De laurentiis furioso: squadra e allenatore in silenzio stampa