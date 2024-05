La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1 | Ospiti della settimana da lunedì 13 maggio a venerdì 17 maggio

(Di sabato 11 maggio 2024) Scopriamo insieme le anticipazioni del programma del daytime pomeridiano di Rai 1, in onda cinque giorni alladalle 14:00 alle 16:00., Latorna su Rai 1 con interviste e curiosità dal mondo dello spettacolo. Il programma, condotto da, andrà in onda dalaldalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo ora le anticipazioni delle puntate previste per lache va dal 13172024. La scaletta di questa13, lasi apre con la conduttrice Francesca Manzini e ...

Adriana Volpe è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona . Un’occasione per ripercorrere la sua lunga carriera televisiva che sin da giovanissima l’ha vista al fianco di giganti del calibro di Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà, ma anche per ...

Buona Festa della Mamma 2024, immagini e Gif divertenti da scaricare gratis per gli auguri il 12 maggio - buona Festa della Mamma 2024, immagini e Gif divertenti da scaricare gratis per gli auguri il 12 maggio - Siamo arrivati al 12 maggio, la Festa della Mamma. In Italia questa festa non ha una data fissa ma si celebra la seconda domenica di maggio ...

Una neopromossa ed una realtà storica. Un club abituato ed uno alla prima volta - Una neopromossa ed una realtà storica. Un club abituato ed uno alla prima volta - Due sfide abbastanza diverse per gli interpreti in campo quelle che decideranno la salvezza in questo raggruppamento ...