Eurovision 2024 - l’appello della Francia | Uniti dalla music - -ì, ma con l’amore e la pace L’organizzazione | Nessuna squalifica sapevamo già

(Di sabato 11 maggio 2024) Attimi di commozione durante le prove finali del cantante francese Slimane. Nel bel mezzosua potentissima “Mon Amour” l’artista si è fermato per lanciare un messaggio importante: “Ciao a tutti, scusate per il mio inglese. Quando ero un bambino sognavo laa. Sognavo di usare laa per cantare di, di amore. Dobbiamo esserea, sì, ma cone la. Per favore, vi prego! Grazie a tutti”. Applausi calorosi hanno sostenuto queste semplici parole, ma potenti visto che in questi giorni non si è parlato d’altro. La partecipazione di Israele, in un momento internazionale drammatico per la guerra a Gaza, è stata contestata da più fronti. In molti hanno sostenuto che questo intervento era contro il ...