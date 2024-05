Nordio all' Anm | L' indipendenza dei magistrati è un principio non negoziabile  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - Carloarriva al congresso dell'Anm a metà mattinata e scatta l'applauso della platea. Timido, è vero, ma che rivela comunque l'intenzione quanto meno di ascoltare, anche se le distanze appaiono irriducibili. Forse neppure lui se l'aspetta e se ne dice grato. Ma sa che il clima non è favorevole. Tutto sommato nulla di nuovo sotto il caldo sole di Palermo, nell'ampia sala che guarda il mare, nel molo riscattato recentemente dal degrado e dove il dibattito si surriscalda presto. Così, sul tavolo il guardasigilli gioca subito la carta del dialogo: "Dobbiamo cercare un incontro sulle cose su cui potremmo essere d'accordo, ma questo non significa che non vi siano differenze, ma mai mi sognerei di entrare in conflitto con la magistratura". A margine, con i giornalisti, è più diretto: "Non è possibile parlare di lotta tra magistratura e politica. Il dialogo deve ...