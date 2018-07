MIHAIL Video di Who You Are | Il mio successo? È solo grazie a voi! Wind

MIHAIL/ Video di Who You Are : "Se vuoi realizzare un sogno devi inseguirlo" (Wind Summer Festival 2018) : Mihail è il cantante rumeno che ha stregato l'Europa con Who You Are, il brano con il quale questa sera si esibirà nella seconda puntata del Wind Summer Festival 2018 (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:46:00 GMT)