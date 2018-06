F1 | si mette male per Sebastian Vettel | il tedesco ultimo e… sotto investigazione per

Eleonora Brigliadori - adesso si mette male : il super Big chiede la sua testa : Dopo una campagna web contro la partecipazione di Eleonora Brigliadori a 'Pechino Express 2018', qualcosa si è mosso. Il caso sarebbe arrivato ai piani alti della Rai . Secondo quanto riporta TvBlog , ...

Caso Parma - si mette davvero male per gli emiliani : a rischio addirittura la promozione in serie A : Nel Caso in cui i giudici del Tfb dovessero accogliere le durissime richieste dell’accusa, il Parma potrebbe addirittura perdere la serie A Il Caso Parma entra nel vivo, oggi infatti andrà in scena una riunione tra il procuratore federale Giuseppe Pecoraro e i suoi collaboratori, incaricati di seguire da vicino la questione. Al centro del dibattito dei federali ci sono i messaggi Whatsapp inviati da Calaiò e Ceravolo a due giocatori dello ...

F1 - Hamilton mette le mani avanti in vista del Gp del Canada : “non avremo il motore 2 - sarà normale perdere potenza” : Lewis Hamilton ha espresso la propria preoccupazione in vista del Gp del Canada, dove la Mercedes non disporrà del motore 2 come la Ferrari Ansia e preoccupazione per Lewis Hamilton alla vigilia del Gp del Canada, vista l’impossibilità della Mercedes di utilizzare il motore 2 su un circuito come quello di Montreal. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo non ha nascosto i suoi timori, sottolineando che sarà normale avere dei cali di ...

Matteo Salvini allo scoperto : 'Con M5s e Meloni ho un buon rapporto - con Forza Italia...'. Si mette male : Contento di 'non aver fatto saltare il tavolo' del centrodestra. Matteo Salvini è convinto di non aver rinnegato il suo passato ma bastano poche parole per far comprendere come i rapporti del leader ...

Javier Rigau e Gina Lollobrigida/ “L'ho amata alla follia - non posso permettere che le venga fatto del male” : Javier Rigau e Gina Lollobrigida: “L'ho amata alla follia, non posso permettere che le venga fatto del male”. La battaglia legale fra i due coniugi iniziata nel 2011: ecco i fatti(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:19:00 GMT)

Sant'Agnello ora x rinnega il manifesto choc 'Voi siete il male - noi la cura'. Fabio Aponte M5S si dimette dalla commissione edilizia. ... : Tornando alla cronaca politica Fabio Aponte candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle si è dimesso dalla commissione edilizia e il movimento guidato da Di Maio a giorni diffonderà le proprie ...

“Ci prendi per il c***?!”. Grande Fratello - tutti contro Barbara D’Urso. Per Carmelita si mette male : Se prima di mezzo c’erano solo i concorrenti, adesso nel calderone della critica finisce anche Barbara D’Urso. Per Carmelita non si mette benissimo, i fan infatti sono infuriati con lei e, almeno per ora, il polverone non sembra destinato ad abbassarsi. A far saltare il banco, per l’ennesima volta, è stata Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato un video nel quale alcuni concorrenti del reality show parlano della ...

Autista si sente male alla guida - prima di morire accosta e mette in salvo i bambini : Si è sentito male mentre era alla guida di uno scuolabus, ma ha avuto la prontezza di accostarsi riuscendo così a salvare la vita degli alunni. Per lui però non c'è stato nulla da fare: nonostante l’immediato...

Michelle Hunziker e Vuoi Scommettere? - a Mediaset si mette male : la battaglia persa con Barbara D'Urso : battaglia vera a Mediaset, almeno stando a quanto scrive Dagospia . Le protagoniste della cosiddetta 'guerra del martedì' sarebbero Michelle Hunziker e Barbara D'Urso , insomma due pezzi grossissimi. ...

Si mette male il 2018 di Spotify : perdite oltre le aspettative - e il titolo crolla : A preoccupare sono soprattutto i competitor, Apple e Amazon in testa , che stanno investendo molto nei servizi di musica in streaming. Quella che era stata battezzata la Netflix della musica rischia ...

Tuffi - World Series Montreal 2018 : prima giornata. La Malesia mette fine alla striscia vincente della Cina : prima giornata di gare a Montreal per il terzo appuntamento delle World Series 2018. E’ stato un venerdì dedicato completamente alle gare di sincro e che soprattutto ha visto la fine della striscia di venti vittorie consecutive da parte della Cina. Il dominio cinese si è interrotto nella gara del sincro femminile dalla piattaforma, dove la vittoria è andata alla coppa della Malesia formata da Pandelela Pamg e Jun Hoong Chang, che hanno ...

Shadowhunters 3×06 mette i Malec in crisi e Clary scopre la verità su Jace (promo 3×07) : Le relazioni sono al centro di Shadowhunters 3x06, in un episodio in cui finalmente Jace scopre le carte e svela la sua nuova identità come Gufo di Lilith. Marcus e Alec iniziano a mostrare i primi segni di squilibrio: l'età avanzata dello stregone metto lo shadowhunter a disagio, a sua volta preoccupato per lo strano comportamento del suo Parabatai. In questa crisi, Alec potrebbe arrivare a tradire il suo compagno? Almeno questo è quello che ...

Spazio & Tecnologia - l’astronauta Malerba : il futuro “è trasmettere dati a grandi velocità” : “Space Fibre è il futuro: in un satellite ci sono tanti sottosistemi e la capacita’ di accumulare tanti dati che devono dialogare tra loro e quindi c’e’ bisogno di scambiare queste informazioni in modo sempre piu’ efficace e questa Tecnologia lo permette“, ha dichiarato il primo astronauta italiano Franco Malerba, a margine di un workshop sulle tecnologie spaziali promosso oggi dall’Università di Pisa. ...