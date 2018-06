Premier | Wilshere lascia l’Arsenal

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 giugno 2018) Jackannuncia il suo addio all’Arsenal. La decisione del giocatore 26enne, per lui 197 presenze con la maglia dei ‘gunners’, è maturata dopo l’arrivo del tecnico Unai Emery a Londra. “In seguito all’incontro con il nuovo allenatore mi è chiaro che in caso di rinnovo le possibilità di giocare sarebbero significativamente ridotte -ha spiegatoarrivato all’Arsenal all’età di 9 anni e in scadenza di contratto a fine mese-. Credo che chiunque possa capire che a questo punto della mia carriera io voglia giocare. E’ molto difficile per me restare all’Arsenal, sento che non ho altre strade percorribili se non valutare altre opportunità”.la scorsa stagione ha collezionato 38 presenze con l’Arsenal dopo il rientro dal prestito al Bournemouth a seguito di una serie di ...