Russia 2018 | Evra | ' Se Cristiano Ronaldo vi inviata a cena rifiutate'

Le 5 perle dell'Italia ai mondiali (per chi non riesce a farsi una ragione che siamo fuori da Russia 2018) : Esattamente 28 anni fa Roberto Baggio segnava quello che è ancora ritenuto da molti il più bel gol dell'Italia nella storia dei mondiali. Ma accanto a quella del Divin Codino nei ricordi dei tifosi azzurri di sono tante altre magie. Ne abbiamo selezionate 5, partendo dal lampo di Gigi Riva nell'epico 4-3 contro la Germania.Mondiale 1970, Italia-Germania 4-3 (Riva)Un lampo firmato "Rombo di Tuono", alias Gigi Riva.

Mondiali Russia 2018 : Blatter domani allo stadio : L'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, sospeso per sei anni nel 2016 per un controverso versamento di 1,8 milioni di euro a Michel Platini, sarà oggi in Russia, dove domani assisterà alla gara dei Mondiali tra Portogallo e Marocco allo stadio Luzhniki di Mosca e intende incontrare il presidente russo Vladimir Putin: lo sostiene il suo portavoce, citato da numerosi media.

Mondiali 2018 - Russia-Egitto. Orario tv e probabili formazioni : Situazioni opposte a San Pietroburgo: padroni di casa a caccia del pass per gli ottavi, Faraoni costretti a vincere per evitare l'eliminazione

Russia 2018 - Neuer scuote la Germania : 'Ora sono tutte finali' : 'Ogni partita d'Ora in poi sarà una finale per noi'. Manuel Neuer parla così dopo l'inizio in salita del Mondiale da parte della Germania campione in carica, sconfitta al debutto contro il Messico. '...

Mondiali 2018 Russia - la moglie vieta il viaggio a Javier : gli amici lo rimpiazzano con un cartonato : Un viaggio pianificato da quattro anni, poi all'ultimo Javier molla: 'Mia moglie non me lo ha permesso'. Così l'idea degli amici messicani è geniale: portarlo comunque con loro, sotto forma di

Mondiali Russia 2018 - Neuer striglia la Germania : "siamo delusi - adesso ogni partita sarà come una finale" : Il portiere della Germania ha strigliato i suoi compagni di squadra, sottolineando come da adesso in poi ogni partita sarà come una finale "ogni partita d'ora in poi sarà una finale per noi". Manuel Neuer parla così dopo l'inizio in salita del Mondiale da parte della Germania campione in carica, sconfitta al debutto contro il Messico. "Da questo momento, abbiamo solo finali", dice il portiere e capitano dei

Mondiali 2018 Russia - il rimpianto di Lewandowski : nuovo debutto senza il papà Krysztof : Una strada tracciata, nel mondo dello sport e ancora più in dettaglio nel mondo del calcio. Iniziata a nove anni con il Varsovia Warszawa, proseguita più in là nel Delta Varsavia, squadra serbatoio

Russia 2018 - un Mondiale capovolto dai tecnici operai : Il Maestro, il soprannome di Tabarez, adesso per meriti calcistici, ma originariamente proprio perché faceva il maestro di scuola elementare, ha commosso il mondo intero, con la sua esultanza capace

'Sognando Maldini' e anche la fuga dal povero Senegal : i libri di Russia 2018 : Visto da lontano, il nostro Paese è uno Stivale dei sogni, una scarpetta da calcio capace, da sola, di trasformarti in campione. E l'Europa tutta, agli occhi di un bimbo africano, appare come un

Mondiali 2018 - Russia-Egitto in diretta tv e streaming : Russia-Egitto, partita valida per la seconda giornata del Gruppo A della fase a gironi del Mondiale di calcio Russia 2018, si gioca martedì 19 giugno al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo, con calcio d'inizio fissato per le ore 20 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e gratuitamente su Italia 1, mentre per gli abbonati al servizio a pagamento sarà possibile vederla anche sui canali Mediaset Premium.

Mondiali Russia 2018 : probabili formazioni Colombia-Giappone - Polonia-Senegal e Russia-Egitto : Colombia-Giappone- Si chiude oggi la prima giornata del Mondiale Russia 2018. Dopo tante sorprese, poche certezze, oggi scenderanno in campo Colombia-Giappone e Polonia-Senegal. Non solo. Oggi si chiude la prima giornata e partirà la seconda giornata con in campo Russia-Egitto alle ore 20:00. LE formazioni COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; Aguilar, C.Sanchez;

Mondiali Russia 2018 - per l'Egitto è già dentro o fuori : L'eco dell'emozione collettiva per l'inizio dei Mondiali non ha fatto in tempo a spegnersi che ci troviamo già di fronte alle sfide da dentro o fuori. La prima di queste sarà quella tra l'Egitto e i